Afghanistans Taliban offenbar für neue Friedensgespräche mit USA

Die Taliban in Afghanistan bereiten Insidern zufolge eine neue Runde von Friedensgesprächen mit den USA vor. Die radikalen Islamisten strebten an, über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Führer der Taliban würden zur Zeit die Zusammensetzung der drei- oder vierköpfigen Delegation sowie Themen besprechen.

"Dieses Treffen wird die künftigen Gespräche bestimmen und wir werden sehen, ob es die USA in den Verhandlungen ernst und aufrichtig meinen", hieß es.

Bereits im Juli waren Taliban-Vertreter in Doha in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit einer Abteilungsleiterin im US-Außenministerium zusammengekommen. Die Taliban-Delegation hatte einem Insider zufolge darauf bestanden, dass niemand von der afghanischen Regierung an den Gesprächen teilnimmt.

Die Hoffnungen auf eine Beilegung des Afghanistankonflikts durch Friedensgespräche hatten sich zuletzt wieder eingetrübt. Nachdem ein Waffenstillstand im Juni gehalten hatte, scheiterte die geplante Vereinbarung einer neuen Feuerpause.

Anschlag in Nangarhar

In der Provinz Nangarhar wurde am Dienstag erneut ein Anschlag verübt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich inmitten von Demonstranten in die Luft und tötetet dabei mindestens 19 Personen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich bis zum frühen Dienstagnachmittag niemand. Die Proteste waren gegen einen Kommandant der Lokalpolizei des Bezirks Shinwar gerichtet gewesen.