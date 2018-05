AfD: Weidel löst mit ausländerfeindlicher Rede Tumulte aus

In einem Interview nahm Weidel nun zur Kritik über ihre Rede Stellung. Es gehe darum, auszusprechen, was gerade in Deutschland passiere, sagte sie. Die Bundesregierung habe jegliche Kontrolle über Gesetze, Grenzen und den Haushalt aufgeben, sie habe das nur klar angesprochen. Das Kopftuch zeige deutlich eine Ungleichstellung zwischen Mann und Frau - das sei mit dem deutschen Grundgesetz unvereinbar.

Warum ihre Aussage eine Provokation sein soll, versteht sie nicht. Darum werde sie auch gegen den Ordnungsruf Einspruch einlegen.