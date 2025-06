Ägypten blockiert Marsch nach Gaza: 1.700 Aktivisten müssen umdrehen

Zuvor hatten die Teilnehmer mehrere Tage in Libyen festgesessen . Jetzt bereiten sie ihre Rückkehr nach Tunesien vor. Gleichzeitig setzen sie sich dafür ein, dass jene Mitglieder ihrer Gruppe freigelassen werden, die weiterhin in Libyen festgehalten werden.

Etwa 1.700 pro-palästinensische Aktivisten , die ursprünglich von tunesischem Territorium aus in den Gazastreifen marschieren wollten, sehen sich nun gezwungen, umzukehren. Die Gruppe hatte geplant, auf dem Landweg über Libyen und Ägypten in das Kriegsgebiet zu gelangen. Doch wie auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt wurde, verweigerten die ägyptischen Behörden ihnen die Einreise.

Was steckt hinter dem "Global March To Gaza"?

Rund 50 Kilometer wollten sie laufen: Startpunkt war die Stadt Al-Arisch im Norden des Sinais, Ziel wäre Rafah und somit die Grenze zum Gazastreifen gewesen. Die Herausforderungen waren schon im Vorhinein klar: der lange Weg durch die Wüste - und die Grenzkontrollen in Libyen und Ägypten. Aktivisten des Global March To Gaza mobilisierten dazu seit einigen Wochen weltweit. Erwartet wurden mehrere Tausend Menschen. Mit dieser Aktion wollten sie auf die humanitäre Krise im Gazastreifen aufmerksam machen, und ein Zeichen gegen die israelische Blockade setzen.

Zu diesem Zweck versuchten Aktivisten aus diversen Ländern nach Ägypten zu kommen; darunter Menschen aus den Niederlanden und Deutschland. Immer wieder kam es zu Festnahmen. Ägyptische Behörden hielten bereits Ende letzter Woche rund 400 Aktivisten in der Stadt Ismailia, nahe dem Suezkanal, auf. Laut Angaben aus Sicherheitskreisen beschlagnahmten sie ihre Reisepässe und planten eine Abschiebung über den Flughafen in Kairo, in ihre Heimatländer.

Der Global March To Gaza ist nicht die erste propalästinensische Protestaktion von aktivistischer Seite: Erst Anfang Juni versuchte Aktivistin Greta Thunberg mit der "Madleen", einem Segelschiff des Bündnisses "Freedom Flotilla Coalition", auf dem Seeweg nach Gaza zu kommen. Israelische Behörden hielten das Schiff illegal auf. Die Begründung: Man dürfe keinen Präzedenzfall schaffen.