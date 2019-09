5-Sterne-Basis stimmt für Koalition mit Sozialdemokraten

Die Aktivisten der italienischen Fünf Sterne-Bewegung haben am Dienstag bei einer Online-Befragung mehrheitlich für eine Regierungskoalition mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) gestimmt. Für das Ja zur Koalition sprachen sich 79,3 Prozent der Beteiligten bei der Online-Befragung aus, 63.146 Personen, teilte die Fünf Sterne-Bewegung mit.

20,7 Prozent der Wahlbeteiligten - 16.488 Aktivisten - sprachen sich gegen die Allianz mit der PD-Partei aus. Erwartet wird, dass der designierte Premier Giuseppe Conte dem Präsidenten Sergio Mattarella am Mittwoch seine Ministerliste vorstellt.

Conte hat indes am Dienstag die Verhandlungen über das geplante Regierungsprogramm fortgesetzt. Alle Punkte im Programm der Fünf-Sterne-Bewegung seien in das Programm der angestrebten Regierung mit der PD aufgenommen worden, so Parteichef Luigi Di Maio. Wie durchgesickert ist, besteht das Regierungsprogramm aus 26 Punkten, darunter befindet sich etwa das Ziel eines verstärktes Umweltschutzes.

