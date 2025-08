Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ein Buch über ihren kurzen Wahlkampf als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2024 geschrieben.

Das Werk mit dem Titel "107 Tage" werde am 23. September erscheinen, kündigte Harris am Donnerstag in einem in Onlinediensten veröffentlichten Video an. Sie habe ihr Buch "mit Aufrichtigkeit und Selbstreflexion" verfasst. Die 60-Jährige versprach "einen Blick hinter die Kulissen dieser Kampagne".

"Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich meine Kampagne gestartet, um Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden; 107 Tage durch das Land reisen, für unsere Zukunft kämpfen - die kürzeste Präsidentschaftskampagne der modernen Geschichte" der Vereinigten Staaten, sagte Harris.