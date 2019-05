100-Jährige setzt sich für Freibad ein und ist jetzt Stadträtin

Das Schwimmbad in ihrer Gemeinde wurde geschlossen. Deshalb ging die Lehrerin in die Politik. „Wenn ich nicht reden könnte, hätte ich den ganzen Zirkus nicht gemacht“, sagt Lisel Heise, die älteste Stadträtin Deutschlands. Mit ihren rüstigen 100 Jahren wurde die ehemalige Lehrerin in den Stadtrat im rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden gewählt. Sie bekam die meisten Vorzugsstimmen auf der Liste „Wir für Kibo“: 991 genau in einer Stadt mit knapp 8000 Einwohnern. Damit rückte sie von Listenplatz 20 auf Platz 1 vor und erhielt damit eines von zwei Mandaten.

Jetzt holen Lisel Heise auch russische TV-Teams vor die Kamera, denn das Wahlergebnis vom Sonntag sorgt auf der ganzen Welt für Staunen und Bewunderung. Die alte Dame weist ihre Zuhörer resolut darauf hin, dass ihre Ohren nicht mehr die Besten sind. Aber sonst wirkt sie wie eine fite 70-Jährige.

Politisch aktiv wurde sie mit 92 Jahren, als im Jahr 2011 ihr heiß geliebtes Freibad aus Kostengründen geschlossen werden musste. Das passte Lisel Heise nicht. Mit den Jahren zweifelte sie immer stärker an den Beschlüssen in ihrer kleinen Stadt, und so zog sie aus, um den Stadtrat zu erobern.

„Die Politik hat sich vom Humanismus zum Kapitalismus entwickelt“, sagt Lisel Heise. Zudem entziehe die Politik dem menschlichen Köper das, was für ihn wichtig sei. Das schlimmste Zeichen sei für sie die Schließung des Freibads im Ort gewesen.