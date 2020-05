Aufklärung und Reformen. Schnell, bitte.

Da war der Druck auf die SPÖ dann doch zu groß. Klubobmann Josef Cap sah schließlich ein, dass die undurchsichtige Vergabe von Inseraten der ÖBB und Asfinag an Boulevardmedien endlich aufgeklärt werden muss. Das Interessante daran: Die angesprochenen Medien wollen diese Aufklärung natürlich nicht und haben das der Regierungsspitze auch deutlich gemacht. Aber - und das ist in unserem Land wirklich neu - SPÖ und ÖVP sind plötzlich so mutig, dass sie zumindest so tun, als würden sie sich vor dem Boulevard nicht mehr fürchten. Oder sie haben endlich kapiert, dass auch Massenblätter auf Dauer nicht gegen die Interessen der Bevölkerung schreiben können. Die Österreicher wollen Aufklärung. ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf hat das schneller verstanden, sein

SPÖ-Kollege Josef Cap gerade noch rechtzeitig.



Es geht aber beim Verhältnis zwischen Politik und Journalismus um noch viel mehr: In einem Ausmaß, das in der westlichen Welt ohne Beispiel ist, hat Werner Faymann seine Karriere auf der persönlichen Nähe zu Boulevardmachern aufgebaut. Davon haben diese finanziell, Faymann hat politisch profitiert. Aber nur auf den ersten Blick. In Wahrheit ist der Boulevard immer populistisch, nützt also in unserem Land der FPÖ immer viel mehr als etwa den Sozialdemokraten. Gerade bei der Nationalratsdebatte am Freitag über den Euroschirm hat sich wieder gezeigt, dass sich BZÖ und Freiheitliche in ihrer Argumentation auf die bunten Blätter verlassen können, nicht der Bundeskanzler.