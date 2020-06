Assange soll Asyl in Ecuador bekommen

Ecuador wird Julian Assange Asyl gewähren", sagte ein Regierungsbeamter am Dienstag in Quito zu Journalisten. Es war bekannt gewesen, dass der ecuadorianische Präsident Rafael Correa in dieser Woche eine Entscheidung treffen werde.

Der Mitbegründer der Online-Plattform WikiLeaks, Julian Assange, hatte am 19. Juni in der Botschaft Ecuadors in London um politisches Asyl angesucht. Seither verschanzte er sich in dem Gebäude. Die Behörden des südamerikanischen Staates mussten zuerst das internationale Recht prüfen, um sicherzugehen, dass man eine verantwortungsvolle und reflektierte Entscheidung treffen könne, hatte Präsident Correa am Montag im Fernsehen gesagt.