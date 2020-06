Assange: "Hexenjagd gegen WikiLeaks"

Assange bleibt indessen nichts als sich weiter in der Botschaft seines Gastlandes zu barrikadieren. Er lebt in einem fensterlosen Raum in der Zehn-Zimmer-Wohnung der Botschaft. Zuerst schlief Assange auf einer Luftmatratze, seit Kurzem hat er ein Bett und eine Dusche zur Verfügung. Für seine körperliche Fitness wurde ihm ein Laufband zur Verfügung gestellt.