Anonymous in Österreich: Vorfälle

Der Österreich-Ableger von Anonymous trat erstmals am 1. Juli dieses Jahres in Aktion. AnonAustria griff die Homepage der FPÖ und SPÖ an. In den darauffolgenden Tagen war wiederholt das Logo von Anonymous statt der Webseiten der Parteien zu sehen. Als Beweis für den Hack veröffentlichte AnonAustria Namen, eMail- Adressen und Passwörter von Nutzern, die auf der SPÖ-Webseite registriert waren. Nur ein geringer Teil der Nutzer waren SPÖ-Funktionäre, weshalb viele Passwörter von Privatnutzern publik gemacht wurden. Auch von der FPÖ-Homepage wurden später Nutzerdaten veröffentlicht, aber ohne Passwörter.