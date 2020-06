Ametsreiter gab sich unwissend

Ehe er gefragt wurde, was er von den 200.000 internen, teils pikanten eMails hält, deren Inhalte am Mittwoch veröffentlicht wurden, sah sich Hannes Ametsreiter zu einem moralischen Geständnis genötigt. „Wir sind auf das, was passiert ist, nicht stolz“, sagte der Chef der Telekom Austria zu kolportierten Malversationen und Zahlungen seines Unternehmens an Politiker und Parteien. Angesichts des „Sittenbildes“ wolle man alles tun, um der Wahrheit ans Licht zu verhelfen.