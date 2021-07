Altbischof: Verheiratete Priester zulassen

Sie haben 1987 einen Brief an den Papst geschickt, in dem Sie Kardinal Groer als nicht geeignet bezeichnen und große Enttäuschung über die Ernennung von Bischof Krenn äußern. Der Brief wurde in Ihrem neuen Buch veröffentlicht. Hätten Sie Ihre Kritik nicht damals schon öffentlich machen müssen?

Ich wundere mich heute noch, dass ich so viel Mut hatte. Ich habe mir auch jetzt lange überlegt, ob ich den Brief veröffentlichen soll. Ich will damit dokumentieren, dass nicht immer alle geschwiegen haben und dass man auch jetzt zu manchen Themen nicht schweigen, sondern aus Verantwortung reden soll.



Die Antwort aus Rom kam erst nach vier Monaten und lautete: Der Papst denke an Ihr Anliegen im Gebet. Wie haben Sie sich da gefühlt?

Ich glaube, da braucht man keinen Kommentar dazu abgeben.



Wäre die Kirche in Österreich heute in einer anderen Situation, wenn nicht Groer, sondern ein anderer Wiener Erzbischof geworden wäre?

Ganz sicher. Dass die Amtszeit Groers ein so furchtbares Ende nimmt, konnte man nicht voraussehen. Aber seine Ernennung war ein Zeichen Roms, dass der Kurs von Kardinal König verändert werden sollte. Das hat uns gekränkt. Denn wir, die wir so eng mit König zusammengearbeitet haben, waren Augenzeugen, dass er die Kirche in Österreich zu hohem Ansehen gebracht hat.



Welche Rolle hat die Politik bei den Bischofsernennungen gespielt? Sie erwähnen in Ihrem Buch den ÖVP-Politiker Andreas Khol, der sich nach dem Papstbesuch 1983 "papsttreue" Bischöfe gewünscht hat.

Ich war für die Organisation des Papstbesuches zuständig. Bei der Vorbereitung des Katholikentages wurden schon damals die heißen Eisen angefasst. Da gab es schon Meldungen nach Rom, dass es hier nicht ganz romtreu zugeht - von Politikern und Priestern.



Sind sie überzeugt, dass die Kirche den Menschen dient?

Ja, aber klar ist: Die Kirche muss immer mehr sein. Die Kirche hat wirklich Vertrauen verloren, nicht nur durch die Missbrauchsfälle, sondern weil viele Menschen das Gefühl haben, die Kirche geht an ihren Lebenswirklichkeiten vorbei.