Ahmadinejad sorgt erneut für Eklat

Findige Ahmadinejad-Gegner haben sich für 700 Dollar pro Nacht im noblen Warwick-Hotel, wo auch der iranische Präsident nächtigt, ein Zimmer genommen und es mit Protestplakaten vollgepflastert. Nach Protesten einer jüdischen Organisation, die gegen Unterstützer von Terrorgruppen vorgeht, hat die New Yorker Universität die Einladung an Ahmadinejad zu einem Abendessen zurückgezogen. Terroropfer hatten mit einer Klage gedroht.



Bundeskanzler Werner Faymann nutzte einen Empfang mit Barack Obama, um den US-Präsidenten nach Wien einzuladen. First Lady Michelle Obama zeigte sich laut Faymann spontan sehr an einem Österreich-Besuch interessiert.



Für Proteste sorgte der türkische Regierungschef Erdogan : Er unterschrieb mit Dervis Eroglu, dem Führer der nur von Ankara anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, ein Abkommen über den Verlauf des Kontinentalsockels. Damit soll die Erschließung reicher Gasvorkommen vor der Insel vorbereitet werden.