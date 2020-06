Affäre Graf: Ein Blauer geht, zwei bleiben

Am Dienstag hielten die FPÖ-Landeschefs sich mit Kritik zurück. Oberösterreichs Manfred Haimbuchner sieht aber "Unvereinbarkeiten": "Nicht alles, was rechtlich zulässig ist, ist opportun", sagte er zum KURIER. Graf müsse als Nationalratspräsident nicht zurücktreten. Eine andere Frage sei, wie man damit bei der nächsten Besetzung des Postens umgehe. "Das sollte einer sein, der nicht im Kreuzfeuer steht." Wansch und Witt will er "keine Ratschläge" geben. Die beiden waren für Statements nicht erreichbar. Indes werden laufend neue pikante Details bekannt: Der ORF-Report berichtete, Graf habe am 29. Mai (als der Fall bereits publik war) eine neue Gebäudeverwaltung beauftragt – auch für Meschars Wohnhaus, ohne Rücksprache mit ihr. Sie sieht darin Schikanen Grafs. Weiters seien Torschlösser an Grundstücken getauscht worden.

Auch dass ihr nur 5000 Euro pro Jahr ausbezahlt werden, wirkt angesichts anderer Summen seltsam, die in den Bilanzen stehen. Witt etwa hat 10.000 Euro Anwaltshonorar verrechnet; für Beratung beim Kauf der Liegenschaft, in der Grafs Bruder ein Café betreibt. Rechtlich tadellos, aber nicht die beste Optik, da die Vorstände betonen, sie arbeiten unentgeltlich. Grün-Mandatar Karl Öllinger kritisiert die Bewirtungskosten: 2007 und 2008 fielen in Summe fast 600 Euro "Spesen für Geschäftsanbahnung" an.