Älteste Österreicherin starb mit 110

Erst Ende Juni war Buchinger in das Seniorenheim verlegt worden, bis dahin lebte die 110-Jährige daheim. Und konnte stolz behaupten, ihr Mittagessen noch selbst zuzubereiten. Am liebsten schnitt sie Wurst und Leberkäse in kleine Stücke, kochte Kartoffeln und garnierte die Speise mit einem Ei. Auch Äpfel und Salat gehörten zu ihren Lieblingsspeisen. "Das ist leicht zu machen und zu essen. Ich habe ja keine Zähne mehr."

Cäcilia Buchinger wurde am 27. September 1901 in Lohnsburg ( Oberösterreich) als eines von zehn Kindern geboren. Damals hatte das Reich noch einen Kaiser, man zahlte mit Kronen und zählte 52 Millionen Einwohner. Im Alter von 14 Jahren zog Buchinger nach Salzburg, wo sie als Hausmädchen, Verkäuferin, Köchin und Schneiderin arbeitete.

Die guten Gene lagen offenbar in der Familie: Ihre Zwillingsschwester starb im Alter von 102 Jahren, "und auch der Vater wurde über neunzig", erzählte die kinderlos gebliebene Frau.

"Ich dränge nicht mehr aufs Weiterleben", hatte Buchinger schon im Frühjahr gesagt. Am Montag um 5.30 Uhr hörte ihr Herz im Seniorenheim zu schlagen auf.

Buchinger trug den Titel "älteste Österreicherin" erst seit Februar 2012; davor war die Wienerin Hermine Nistler, geboren am 24. Dezember 1900, Rekordhalterin.

Der neue älteste Staatsbürger Österreichs ist ebenfalls wieder eine Frau: Romana Swoboda aus Wien wird im November 110 Jahre alt. Sie verbringt ihren Lebensabend in einem Altersheim in Mariahilf.

Mit Stichtag 1. Juli 2012 lebten insgesamt 1216 Menschen (1005 Frauen und 211 Männer) im Alter von 100 und mehr Jahren in Österreich. Im Alter von 105 oder mehr Jahren waren es allerdings nur noch 54 Menschen.