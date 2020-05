90-Jährige verbrannte in den Flammen

Einen tragischen Fund machten Männer der Berufsfeuerwehr am Samstag, nachdem sie zu einem Wohnungsbrand gerufen worden waren. Sie entdeckten auf der Couch im Wohnzimmer die verkohlte Leiche der 90-jährigen Bewohnerin.



"Als wir gegen neun Uhr am Brandort eintrafen, sahen wir dichten Rauch aus den Fenstern der Wohnung im Erdgeschoß quellen", schildert Einsatzleiter Josef Hundsbichler.

Die Männer - ausgerüstet mit Atemschutzmasken - konnten sich nur kriechend zum Brandherd vorarbeiten. "Der Rauch lag in einer dichten schwarzen Wolke über dem Raum. Auch die Wärmebildkamera war nur bedingt eine Orientierungshilfe", erklärt der Feuerwehrmann. Als die Retter die Couch erreichten, entdeckten sie den verkohlten Leichnam. Für die gehbedinderte Frau kam jede Hilfe zu spät.