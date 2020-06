16-Jähriger bewirft Freunde mit Küchenmessern

Ein 16-jähriger Obersteirer hat am Samstagnachmittag aus laut Polizei "nichtigem Anlass" durchgedreht und Küchenmesser auf in seiner Wohnung anwesende Freunde geworfen. Ein 14-jähriger Schüler aus dem Bezirk Liezen wurde dadurch verletzt, wie die Sicherheitsdirektion Steiermark am Sonntag mitteilte.



Der 16-jährige Lehrling aus dem Bezirk Liezen befand sich knapp nach 14.00 Uhr gemeinsam mit mehreren Freunden in seiner Wohnung. Einige machten sich einen Spaß daraus, ihn zu ärgern und mit Papierkugeln zu beschießen, was den Burschen zum Ausrasten brachte. Er ging in die Küche, holte vier Küchenmesser mit einer Klingenlänge zwischen 15 und 20 Zentimetern und warf diese nacheinander aus etwa drei Meter Entfernung in Richtung seiner Freunde. Die Burschen konnten ausweichen, der 14-Jährige wurde dabei allerdings der linken Hüfte getroffen.



Der Schüler erlitt eine Schnittverletzung und wurde im Diakonissenkrankenhaus Schladming ambulant behandelt. Der 16-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.