1,2 Milliarden Katholiken und Probleme

In Spaniens Hauptstadt Madrid gingen am Mittwoch Tausende auf die Straße. Nicht, um mit einer Million Menschen den 26. Weltjugendtag zu begehen, sondern um dagegen anzugehen. Dass in dem 46-Millionen-Einwohner-Land, in dem sich 75 Prozent als Katholiken begreifen, protestiert wurde, hat weniger mit einer Glaubensabkehr als mit der kolportierten 50 bis 100 Millionen Euro teuren Veranstaltung selbst zu tun. Der Staat muss sparen.



Welches Bild sich dem Papst bei seinem 25 bis 30 Millionen Euro teuren Deutschlandbesuch (22.- 25. 9.) bieten wird, ist ungewiss. Benedikts Heimat zählte zuletzt 181.193 Kirchenaustritte. Nach Bekanntwerden von sexuellen Missbrauchsfällen verringerte sich der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung (81,7 Millionen) auf 30,2 Prozent. Zudem rufen Plattformen zu Protestaktionen während der Pontifex-Reise auf. Ihnen geht es - wie in Österreich - um Reformen in der Kirche.



In Österreich traten 2010 mehr als 87.000 Menschen aus der Kirche aus. 5,45 von 8,4 Millionen Österreichern bekennen sich zu ihr. Während die Zahl der Priester leicht steigt, sinken die Kirchenbeitrags-Einnahmen signifikant. Prekärer ist die finanzielle Lage in Irland. 88,6 Prozent der 4,5 Millionen Iren sind röm.-kath. Die gezahlten Entschädigungssummen an Missbrauchsopfer ruinierten ganze Diözesen.



Dem Klerus traditionell stark zugewandt sind Polen, Portugal und Italien, deren Bevölkerungen je zu rund 90 Prozent katholisch sind.

In Dänemark, Norwegen und Schweden ist nur je ein Prozent katholisch.