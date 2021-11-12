Ziemlich gut veranlagt

Ziemlich gut veranlagt - der Finanzpodcast

Eine goldene Grafik mit dem Text „Ziemlich gut veranlagt“.
Aktien, Fonds, ETFs und alles zum Thema Geldanlage. Für alle, die sich fragen, was sie mit ihrem Geld machen sollen.
Kommentare
Zu allen Folgen des Finanz-Podcasts
(kurier.at, rk)

Kommentare