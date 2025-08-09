T wie Thailand 2/2: One Night in Bangkok

Bangkok, die rasant gewachsene Hauptstadt von Thailand ist ein „irriges Sammelsurium an Sonderlichkeiten.“ Sagt Axel Halbhuber. Er spricht in der neuen Folge von „Stadt. Land. Meer“ mit Lea Moser über die Widersprüche der Metropole. Über Luxus, spirituelle Kultur, Tempel, Rotlicht, Streetfood. Vor allem ist Bangkok „das, was man draus macht.“ Weswegen man die Stadt auch nie richtig zu fassen bekommt. Man versucht es natürlich trotzdem - zwischen Khlongs, Tempeln und Rooftop-Bars.