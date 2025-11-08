Sie ist eine der wenigen Wirtschaftsforscherinnen Österreichs und das, obwohl sie Schriftstellerin werden wollte. Seit 2003 forscht Margit Schratzenstaller am Wifo, weil sie "harte Themen" mag. In der Milchbar erklärt sie Michael Hammerl und Johanna Hager, was der Fiskalrat tut, warum Prognosen in letzter Zeit nicht halten und welche Branche Zukunft hat.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.