Fakebusters

Weihnachten entzaubert: Die Wahrheit hinter den populärsten Mythen

Fake Busters
Die Fake Busters nehmen Weihnachtsmythen unter die Lupe.
Von Birgit Seiser und Dominik Kanzian
23.12.25, 19:20
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Glöckchen klingeln, die Kekse backen im Ofen und die Christbäume stehen schon zum Dekorieren bereit: Weihnachten steht vor der Tür und die Fake Busters machen wollen einmal mit so manchen Mythen rund um die angeblich besinnlichste Zeit des Jahres aufräumen. 

Wurde der Weihnachtsmann wirklich von Coca Cola erfunden? Woher kommt eigentlich der Krampus und stimmt es, dass der Familienstreit unterm Christbaum vorprogrammiert ist? 

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…

kurier.at, bsei  | 

Kommentare