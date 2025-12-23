Weihnachten entzaubert: Die Wahrheit hinter den populärsten Mythen

Die Glöckchen klingeln, die Kekse backen im Ofen und die Christbäume stehen schon zum Dekorieren bereit: Weihnachten steht vor der Tür und die Fake Busters machen wollen einmal mit so manchen Mythen rund um die angeblich besinnlichste Zeit des Jahres aufräumen.

Wurde der Weihnachtsmann wirklich von Coca Cola erfunden? Woher kommt eigentlich der Krampus und stimmt es, dass der Familienstreit unterm Christbaum vorprogrammiert ist?

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…