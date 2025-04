Reichsbürger, Staatsverweigerer, Selbstverwalter - es gibt viele Begriffe für Menschen, die nicht an den Staat glauben und sich dementsprechend auch nicht an die Gesetze halten wollen. Viele dieser Menschen haben Fantasien vom Sturz des Establishments, gleichzeitig bewegen sie sich aber auch in der Welt der Esoterik.

In unserer letzten Folge haben wir schon gehört, woran diese Menschen glauben und warum sie so gefährlich sein können. Darauf gehen wir auch heute weiter ein und wir haben diesmal Tobias Ginsburg gesprochen, der monatelang undercover in der Reichsbürger-Szene unterwegs war und einen Einblick gibt, aus welchen Protagonisten sich die Szene zusammensetzt.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…