Was ist real und was ist fake? Das ist die zentrale Frage, mit der wir uns bei den Fake Busters beschäftigen und die wollen wir heute trotz unserer kleinen Sommerpause klären. Deshalb haben wir uns mit Ulrich Walter unterhalten - einem Mann, der einst als Astronaut im All war und sich seitdem mit der Frage nach Erkenntnisgewinn beschäftigt, denn er selbst sieht sich oft mit Verschwörungsmythen konfrontiert und kontert mit Wissenschaft.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…