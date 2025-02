Es ist der neue Trend in Sachen Stadtentwicklung: Smart Citys versprechen ein besseres, gesünderes, angenehmeres Leben durch neue Technologien, die es der Bevölkerung ermöglichen, alles schnell zu erledigen und so komfortabel wie möglich zu leben. Das hat aber seinen Preis: Dieser Komfort kann nämlich nur durch das Sammeln von Daten garantiert werden - was Kritiker natürlich alarmiert.

Werden wir durch Smart Citys zu gläsernen Menschen? In Saudi Arabien wird gerade eine Stadt gebaut, die das Vorzeigeprojekt werden soll. The Line wird aber auch heftig kritisiert. Was können wir dagegen tun und ist diese Entwicklung überhaupt noch aufzuhalten? Die Fake Busters schauen heute, ob wir es hier mit einer Utopie oder einer Dystopie zu tun haben. Und so viel vorab: Wir stecken schon tiefer drinnen, als viele vielleicht glauben.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…



