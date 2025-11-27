Letzte Woche wurde ein Plan für Frieden zwischen Russland und der Ukraine geleakt. Dieser 28-Punkte Friedensplan setzt vor allem die Ukraine unter Druck. Dieser Plan soll von den USA ausgarbeitet worden sein - das wird nun aber zunehmend angezweifelt. Zudem wurde nun ein Telefonat geleakt , das die Trump-Administration in Bedrängnis bringt. Was hat es mit diesen Vorwürfen auf sich? Wie konnten all diese Informationen an die Öffentlichkeit geraten und was genau würde dieser Friedensplan für die Ukraine, Russland, die NATO und Europa bedeuten? Darüber sprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel.

