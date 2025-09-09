Herbert Kickl hat mit seinem gestrigen Auftritt die ORF-Sommergespräche abgeschlossen. Dort äußerte er sich etwa zu den Themen Pensionen , russischem Gas und Beamtengehältern . Heute kam dann die Meldung, dass die Regierung die Beamtengehälter neu verhandeln möchte. Und das, obwohl die Erhöhung des Beamten-KV für 2026 eigentlich bereits beschlossen wurde. Ist das Zufall oder hängt das zusammen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Chefin Johanna Hager. Außerdem besprechen sie, wie sich Herbert Kickl, Christian Stocker, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler in ihren Sommergesprächen geschlagen.

