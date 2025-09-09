Warum die Regierung den Beamten-KV neu verhandeln will
Herbert Kickl hat mit seinem gestrigen Auftritt die ORF-Sommergespräche abgeschlossen. Dort äußerte er sich etwa zu den Themen Pensionen, russischem Gas und Beamtengehältern. Heute kam dann die Meldung, dass die Regierung die Beamtengehälter neu verhandeln möchte. Und das, obwohl die Erhöhung des Beamten-KV für 2026 eigentlich bereits beschlossen wurde. Ist das Zufall oder hängt das zusammen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Chefin Johanna Hager. Außerdem besprechen sie, wie sich Herbert Kickl, Christian Stocker, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler in ihren Sommergesprächen geschlagen.
