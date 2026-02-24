Ein Jahr Dreierkoalition: Was hat die Regierung erreicht?
Seit dem 3. März 2025 wird Österreich von drei höchst unterschiedlichen Parteien regiert. Womit ist die Koalition bisher aufgefallen? Was hat sie erreicht? Was ist noch ausstehend und was ist nach hinten losgegangen? Gemeinsam mit Innenpolitik-Chefin Johanna Hager zieht Studio KURIER-Host Caroline Bartos Bilanz über ein Jahr Regierung zwischen ÖVP, SPÖ und Neos.
Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.
