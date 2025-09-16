Nach fast 100 Tagen im Amt zeigt sich die Rot-Pinke Stadtregierung in Wien aktiv und umtriebig. Studio KURIER-Host Marcel Schachinger spricht mit KURIER Chronik-Ressortleiterin Agnes Preusser darüber, wie die ersten 100 Tage gelaufen sind, welche Wahlkampfthemen schon angegangen wurden und welche Sparmaßnahmen wieder Geld in die Stadtkassen spülen sollen,

Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.

Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.