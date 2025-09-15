Taylor R., ein 22-jähriger Mann aus Utah, stammt aus einer konservativen, republikanisch wählenden Familie. Keine Terrorgruppe, kein politisches Netzwerk stand hinter ihm. Stattdessen zeichnen sich andere Muster ab: Vereinsamung, Rückzug ins Digitale, der Verlust realer sozialer Kontakte – ein Muster, das man von Schulschützen und Einzeltätern weltweit kennt. In dieser Analyse gehen wir den wahren Hintergründen nach und fragen: Wie gefährlich ist die Kombination aus Isolation, Waffenverfügbarkeit und einer aufgeheizten politischen Atmosphäre in den USA wirklich?

