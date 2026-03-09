Studio KURIER

ORF-Chef Weißmann zurückgetreten: Was wir wissen und was nicht

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist nach Vorwürfen gegen ihn zurückgetreten. Was wir über den Fall wissen - und was nicht.
Caroline Bartos und Georg Leyrer
09.03.2026, 17:14

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Eine Frau soll ihm „unangemessenes Verhalten“ vorgeworfen haben. Weißmann bestreitet die Vorwürfe. Radiodirektorin Ingrid Thurnher übernimmt interimistisch die Führung. Was wissen wir über den Fall und was bedeutet das nun für den ORF? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Kultur-Ressortleiter Georg Leyrer.

Alles klar? „Studio KURIER“ - überall wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
