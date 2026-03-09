ORF-Chef Weißmann zurückgetreten: Was wir wissen und was nicht
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Eine Frau soll ihm „unangemessenes Verhalten“ vorgeworfen haben. Weißmann bestreitet die Vorwürfe. Radiodirektorin Ingrid Thurnher übernimmt interimistisch die Führung. Was wissen wir über den Fall und was bedeutet das nun für den ORF? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Kultur-Ressortleiter Georg Leyrer.
