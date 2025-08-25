Lebensmittelpreise: Warum ist in Österreich alles so teuer?
Warum zahlen wir in Österreich deutlich mehr für Lebensmittel als in Deutschland? Wie kann es sein, dass ein und dasselbe Produkt in unterschiedlichen Ländern einen anderen Preis hat, obwohl es keine Unterschiede in der Herstellung gibt? Und welche Rolle spielen Handel, Konzerne und Politik dabei – und vor allem: Wird sich bei den Lebensmittelpreisen in Österreich bald etwas ändern?
Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit KURIER Wirtschaftsredakteur Michael Bachner.
Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.
