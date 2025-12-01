Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos verliert weiter an Zuspruch in der Bevölkerung. Die FPÖ steht laut jüngster OGM-Meinungsumfrage weiterhin unangefochten an der Spitze. 33 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher plädieren zudem für ein Blau-Türkise Koalition im Bund. Aber wäre das für die Zukunft realistisch? Immerhin ist dieses Vorhaben bei den letzten Koalitionsgesprächen gescheitert. Und woran liegt die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierung? Darüber sprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Innenpolitik-Chefin Johanna Hager.

