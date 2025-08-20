Die Bundeshauptstadt hat sich mir ihrer Bewerbung am Ende gegen Innsbruck durchgesetzt. Das Finale wird am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Studio KURIER-Host Marcel Schachinger spricht mit dem Kultur und Medien-Ressortleiter des KURIER Georg Leyrer darüber, was der Song Contest Wien bringt, was er kostet und ob er künstlerisch überhaupt eine Bedeutung hat.

