Epstein-Files: Welche Rolle spielt Österreich in den Akten?

Mehr als drei Millionen weitere Seiten wurden im Epstein-Fall veröffentlicht. In den neuen Dokumenten gibt es auch Bezug zu Österreich.
Von Caroline Bartos und Elisabeth Kröpfl
03.02.26, 17:41

Das US-Justizministerium hat erneut Millionen Seiten im Epstein-Fall veröffentlicht. Der frühere Investmentbanker wurde als Sexualstraftäter verurteilt, 2019 wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Die Liste an prominenten Namen, die in den veröffentlichten Dokumenten auftauchen ist lange – und es gibt auch Bezug zu Österreich. Was es damit auf sich hat, wie es mit den Akten weitergeht und welche Konsequenzen es geben könnte, besprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Außenpolitik-Redakteurin Elisabeth Kröpfl. 

Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
