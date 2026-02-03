Das US-Justizministerium hat erneut Millionen Seiten im Epstein-Fall veröffentlicht. Der frühere Investmentbanker wurde als Sexualstraftäter verurteilt, 2019 wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Die Liste an prominenten Namen, die in den veröffentlichten Dokumenten auftauchen ist lange – und es gibt auch Bezug zu Österreich. Was es damit auf sich hat, wie es mit den Akten weitergeht und welche Konsequenzen es geben könnte, besprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Außenpolitik-Redakteurin Elisabeth Kröpfl.