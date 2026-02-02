Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker hat am Freitag eine rund einstündige Rede gehalten und dabei mit der ein oder anderen Aussage für Überraschung gesorgt. Unter anderem hat Stocker eine Volksbefragung zu einer möglichen Verlängerung des Wehrdienstes angekündigt. Mit den Regierungspartnern war das jedoch nicht abgestimmt - kein Einzelfall. Wie steht es derzeit um die Zusammenarbeit in der Regierung? Welche konkreten Schritte sind geplant und wie fest sitzen die Parteispitzen derzeit im Sattel? Unter anderem darüber sprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Innenpolitik-Chefin Johanna Hager.