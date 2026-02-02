Podcast: Warum Bundeskanzler Stocker das Volk befragen will
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker hat am Freitag eine rund einstündige Rede gehalten und dabei mit der ein oder anderen Aussage für Überraschung gesorgt. Unter anderem hat Stocker eine Volksbefragung zu einer möglichen Verlängerung des Wehrdienstes angekündigt. Mit den Regierungspartnern war das jedoch nicht abgestimmt - kein Einzelfall. Wie steht es derzeit um die Zusammenarbeit in der Regierung? Welche konkreten Schritte sind geplant und wie fest sitzen die Parteispitzen derzeit im Sattel? Unter anderem darüber sprechen Studio KURIER-Host Caroline Bartos und Innenpolitik-Chefin Johanna Hager.
Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.
Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – Sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.
Kommentare