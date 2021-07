IAAF-Präsident Coe: "Krise muss schlüssig gelöst werden"

IAAF-Präsident Sebastian Coe mahnt Seriosität und Eile im Umgang mit dem russischen Dopingskandal an. Dies verlangte der Chef des Leichtathletik-Weltverbandes im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Am Ende wird es ein hartes Urteil darüber geben, wie wir uns als handelnde Personen - im IOC, in der IAAF, in der WADA, im IPC - verhalten haben", sagte Coe.