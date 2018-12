Skifahren und Staunen in Carezza

Mit dem schwindenden Sonnenlicht färben sich die spitzen Felsformationen allmählich rötlich und versetzen täglich vor der letzten Abfahrt ins Staunen. In der ladinischen Sprache, die in den Dolomiten weit verbreitet ist, wird dieses Phänomen als „Enrosadira“, sogenanntes Alpenglühen, bezeichnet. Für die Skilehrer der perfekte Moment, um den Neuankömmlingen auf der Piste den Mythos um den Rosengarten zu erzählen: Einer Legende zufolge soll der verbitterte Zwergenkönig Laurin seine Rosen am Fuße der Felsen mit einem Bann belegt haben, damit sie niemand mehr sehen kann. Nicht am Tag, nicht in der Nacht. Nur die Dämmerung vergaß der König – und so erinnert das Alpenglühen bei guten Wetterverhältnissen noch heute an den Rosengarten auf dem gleichnamigen Felsmassiv.