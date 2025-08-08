Gebrauchte E-Autos: Günstig kaufen, teuer riskieren?

Am österreichischen Gebrauchtwagenmarkt herrscht Bewegung, besonders bei Elektroautos. Laut einer aktuellen Auswertung der Plattform AutoScout24 lag der durchschnittliche Preis für ein gebrauchtes E-Auto im Juli bei 40.800 Euro, mehr als 1.600 Euro weniger als zu Jahresbeginn. Damit verzeichnen Stromer einen stärkeren Preisrückgang als vergleichbare Verbrenner.

Die Gründe für den Preisverfall sind vielfältig. „Die Preise für gebrauchte Autos fallen in vielen Fahrzeugklassen aktuell aufgrund der Saison“, erklärt Nikolaus Menches, Manager von AutoScout24 Österreich. Gleichzeitig finden besonders viele Leasingrückläufer ihren Weg auf den Markt, was das Angebot auf einen Schlag stark ansteigen lässt. Hinzu kommt: Rabatte im Neuwagenhandel befinden sich auf einem hohen Niveau, was auch die Preise gebrauchter Fahrzeuge unter Druck setzt. Dass viele Gebrauchtwagen über 140 Tage online gelistet sind, erhöht zusätzlich den Preisdruck.

Günstigere Preise bedeuten allerdings nicht automatisch unkomplizierte Entscheidungen. Gerade bei gebrauchten Elektroautos sei besondere Vorsicht geboten, betont der ÖAMTC: Stromer haben spezifische Schwachstellen, die sich oft nicht sofort erkennen lassen, zumal sie für viele Käufer noch immer Neuland sind.