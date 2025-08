Zurückhaltung wächst: Warum Autokäufer aktuell zögern

Immer mehr Menschen in Deutschland verschieben den Autokauf trotz anhaltendem Interesse an neuen Technologien. Das zeigt eine aktuelle Studie der Strategieberatung Simon-Kucher, die im Juni 2025 1.007 Konsumenten in Deutschland zu Kaufentscheidungen, Markenwahrnehmung und technologischen Innovationen befragte. Demnach gaben 49 Prozent der Befragten an, den Kauf eines Neuwagens derzeit aus der Sorge, dass ihre finanzielle Situation sich verschlechtert, aufzuschieben. Gleichzeitig behalten Kunden ihre Fahrzeuge länger, wenn keine attraktiven Angebote verfügbar sind.

Akzeptanz bleibt, Skepsis wächst

Die Elektromobilität steht laut Studie an einem kritischen Punkt. Zwar sehen 56 Prozent der Konsumenten E-Autos als Technologie der Zukunft, doch die Vorbehalte wachsen. Besonders häufig genannt wurden Bedenken zur Lebensdauer der Batterie sowie zum Wiederverkaufswert gebrauchter Elektrofahrzeuge, weshalb Experten gezielte Garantien und mehr Transparenz beim Gebrauchtwagenverkauf fordern, heißt es in der Studie. Die generelle Bereitschaft, ein zweites Mal auf ein Elektroauto zu setzen, ist hingegen hoch: 98 Prozent der aktuellen E-Auto-Fahrer würden erneut elektrisch fahren.

China gewinnt an Zuspruch

Fast 40 Prozent der Befragten ziehen mittlerweile den Kauf eines chinesischen Autos in Betracht, eine Steigerung von fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Besonders ausgeprägt ist das Interesse bei der Generation Z und Millennials. Entscheidend sind laut Studie das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie technologische Innovationen. Für europäische Hersteller wachse damit der Druck, auf diesen Wettbewerb zu reagieren.