Volkswagen präsentiert neue Generation des T-Roc
Zusammenfassung
- Volkswagen stellt die zweite Generation des T-Roc mit überarbeitetem Design, verlängerten Abmessungen und modernisiertem Innenraum vor.
- Der neue T-Roc bietet Mildhybrid-Antriebe, ein erweitertes Ausstattungspaket und fortschrittliche Assistenzsysteme wie Travel Assist und Park Assist Pro.
- Bestellstart ist der 28. August 2025, die Preise beginnen bei rund 30.000 Euro, Auslieferungen ab November 2025.
Volkswagen hat die zweite Generation des T-Roc vorgestellt. Das kompakte SUV, das seit seiner Markteinführung 2017 über zwei Millionen Mal verkauft wurde und zu den Bestsellern unter den SUVs des Herstellers zählt, erhält ein überarbeitetes Design, moderne Antriebstechnologien und ein erweitertes Ausstattungspaket.
Design und Abmessungen
Antrieb und Technik
Für den neuen T-Roc stehen in Europa ausschließlich teil-elektrifizierte Antriebe zur Verfügung. Zum Marktstart werden zwei 48-Volt-Mildhybrid-Varianten mit 116 PS und 150 PS angeboten, jeweils kombiniert mit einem 7-Gang-DSG. Später sollen auch Plug-in-Hybrid-Versionen folgen. Alle Modelle sind serienmäßig mit Frontantrieb ausgestattet; Allradantrieb soll optional verfügbar sein.
Innenraum und Ausstattung
Im Innenraum setzt Volkswagen auf das neue Digital Cockpit Pro. Dieses bietet ein rechteckiges Display und soll eine reduzierte Anzeige für weniger ablenkende Fahrtinformationen bieten. Erstmals ist auch ein Head-up-Display erhältlich. Die Ausstattung umfasst unter anderem ein 14-fach elektrisch verstellbares ErgoActive-Sitzsystem mit Massagefunktion in der Top-Ausstattungslinie Style.
Assistenzsysteme
Der neue T-Roc ist mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet. Das Travel Assist-System unterstützt nun auch automatische Spurwechsel und reagiert vorausschauend auf Geschwindigkeitsbegrenzungen. Neu ist auch der Park Assist Pro, der ein automatisches Ein- und Ausparken über Entfernungen von bis zu 50 Metern ermöglicht.
Ab dem 28. August 2025 ist der neue T-Roc bestellbar. Die Preise beginnen bei rund 30.000 Euro. Die Auslieferungen sind für November 2025 geplant.
Kommentare