Motor

Volkswagen präsentiert neue Generation des T-Roc

Volkswagen T-Roc 2025
Volkswagen präsentiert den neuen T-Roc mit überarbeitetem Design, Mildhybrid-Antrieben und erweiterten Assistenzsystemen.
Von Fabio Ehlers
27.08.25, 14:00
Kommentare

Zusammenfassung

  • Volkswagen stellt die zweite Generation des T-Roc mit überarbeitetem Design, verlängerten Abmessungen und modernisiertem Innenraum vor.
  • Der neue T-Roc bietet Mildhybrid-Antriebe, ein erweitertes Ausstattungspaket und fortschrittliche Assistenzsysteme wie Travel Assist und Park Assist Pro.
  • Bestellstart ist der 28. August 2025, die Preise beginnen bei rund 30.000 Euro, Auslieferungen ab November 2025.

Volkswagen hat die zweite Generation des T-Roc vorgestellt. Das kompakte SUV, das seit seiner Markteinführung 2017 über zwei Millionen Mal verkauft wurde und zu den Bestsellern unter den SUVs des Herstellers zählt, erhält ein überarbeitetes Design, moderne Antriebstechnologien und ein erweitertes Ausstattungspaket.

Design und Abmessungen

Die neue Generation des T-Roc zeigt eine überarbeitete Frontpartie mit klaren Linien und veränderter Lichtsignatur. Mit einer Gesamtlänge von 4,37 Metern ist das Fahrzeug um ganze 122 Millimeter länger als das zuletzt 2022 überarbeitete Vorgängermodell. Der Radstand wurde um 28 Millimeter auf 2,63 Meter verlängert, was zu mehr Bewegungsfreiheit im Innenraum führen soll. Zusätzlich wurden die Türen und die Kofferraumöffnung angepasst, um den Ein- und Ausstieg sowie das Beladen des Gepäckraums noch funktionaler zu gestalten.

Volkswagen T-Roc in seiner neuesten Generation.

Der T-Roc setzt die Designlinie der Wolfsburger in seiner neuesten Generation fort.

Antrieb und Technik

Für den neuen T-Roc stehen in Europa ausschließlich teil-elektrifizierte Antriebe zur Verfügung. Zum Marktstart werden zwei 48-Volt-Mildhybrid-Varianten mit 116 PS und 150 PS angeboten, jeweils kombiniert mit einem 7-Gang-DSG. Später sollen auch Plug-in-Hybrid-Versionen folgen. Alle Modelle sind serienmäßig mit Frontantrieb ausgestattet; Allradantrieb soll optional verfügbar sein.

Innenraum und Ausstattung

Im Innenraum setzt Volkswagen auf das neue Digital Cockpit Pro. Dieses bietet ein rechteckiges Display und soll eine reduzierte Anzeige für weniger ablenkende Fahrtinformationen bieten. Erstmals ist auch ein Head-up-Display erhältlich. Die Ausstattung umfasst unter anderem ein 14-fach elektrisch verstellbares ErgoActive-Sitzsystem mit Massagefunktion in der Top-Ausstattungslinie Style.

Das Cockpit des neuen VW T-Roc präsentiert sich mit klaren Strukturen.

Das Cockpit des neuen T-Roc präsentiert sich mit VW-typisch klaren Strukturen.

Assistenzsysteme

Der neue T-Roc ist mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet. Das Travel Assist-System unterstützt nun auch automatische Spurwechsel und reagiert vorausschauend auf Geschwindigkeitsbegrenzungen. Neu ist auch der Park Assist Pro, der ein automatisches Ein- und Ausparken über Entfernungen von bis zu 50 Metern ermöglicht.

Ab dem 28. August 2025 ist der neue T-Roc bestellbar. Die Preise beginnen bei rund 30.000 Euro. Die Auslieferungen sind für November 2025 geplant.

Wolfsburger Bestseller

Der T-Roc ist seit 2017 auf dem Markt und gehört zu den kompaktesten SUV-Modellen von Volkswagen. In der Modellpalette ist er zwischen Polo und Tiguan angesiedelt. Im Laufe der Jahre, zuletzt 2022, wurde der T-Roc mehrfach überarbeitet, unter anderem mit Anpassungen an Optik, Assistenzsystemen und Motorisierung. Die aktuelle Generation basiert weiterhin auf der MQB-A0-Plattform und wird in mehreren Märkten wie Europa und China angeboten. Die europäische Produktion des Modells erfolgt bei Volkswagen Autoeuropa im portugiesischen Setúbal.

(kurier.at, FE)  | 

Kommentare