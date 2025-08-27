Volkswagen präsentiert neue Generation des T-Roc

Die neue Generation des T-Roc zeigt eine überarbeitete Frontpartie mit klaren Linien und veränderter Lichtsignatur. Mit einer Gesamtlänge von 4,37 Metern ist das Fahrzeug um ganze 122 Millimeter länger als das zuletzt 2022 überarbeitete Vorgängermodell. Der Radstand wurde um 28 Millimeter auf 2,63 Meter verlängert, was zu mehr Bewegungsfreiheit im Innenraum führen soll. Zusätzlich wurden die Türen und die Kofferraumöffnung angepasst, um den Ein- und Ausstieg sowie das Beladen des Gepäckraums noch funktionaler zu gestalten.

Volkswagen hat die zweite Generation des T-Roc vorgestellt. Das kompakte SUV, das seit seiner Markteinführung 2017 über zwei Millionen Mal verkauft wurde und zu den Bestsellern unter den SUVs des Herstellers zählt, erhält ein überarbeitetes Design, moderne Antriebstechnologien und ein erweitertes Ausstattungspaket.

Antrieb und Technik

Für den neuen T-Roc stehen in Europa ausschließlich teil-elektrifizierte Antriebe zur Verfügung. Zum Marktstart werden zwei 48-Volt-Mildhybrid-Varianten mit 116 PS und 150 PS angeboten, jeweils kombiniert mit einem 7-Gang-DSG. Später sollen auch Plug-in-Hybrid-Versionen folgen. Alle Modelle sind serienmäßig mit Frontantrieb ausgestattet; Allradantrieb soll optional verfügbar sein.

Innenraum und Ausstattung

Im Innenraum setzt Volkswagen auf das neue Digital Cockpit Pro. Dieses bietet ein rechteckiges Display und soll eine reduzierte Anzeige für weniger ablenkende Fahrtinformationen bieten. Erstmals ist auch ein Head-up-Display erhältlich. Die Ausstattung umfasst unter anderem ein 14-fach elektrisch verstellbares ErgoActive-Sitzsystem mit Massagefunktion in der Top-Ausstattungslinie Style.