Toyota hält weiter am Wasserstoff fest und präsentiert nun die mittlerweile dritte Generation des Brennstoffzellen-Systems. Toyota betrachtet Wasserstoff als einen wichtigen Kraftstoff auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Partnern aus verschiedenen Branchen zusammen und fördert im Zusammenhang mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verschiedene Initiativen in den Bereichen „Erzeugung, Transport, Speicherung und Nutzung“ von Wasserstoff, heißt es von den Japanern.

Es ist dies die mittlerweile dritte Generation des Brennstoffzellen-Systems. Allerdings soll dieses nun neben dem Einsatz in Pkw insbesondere auf die besonderen Anforderungen des kommerziellen Sektors zugeschnitten sein. Hierfür wurden speziell die Haltbarkeit und Langlebigkeit verbessert, die jetzt auf dem Niveau konventioneller Dieselmotoren liegen sollen.

Das Brennstoffzellensystem der dritten Generation kann in einer Vielzahl von Nutzfahrzeugen, Pkw sowie in allgemeinen Anwendungen wie stationären Generatoren, Schienenfahrzeugen und Schiffen eingesetzt werden. Bei Pkw sorgt die verbesserte Kraftstoffeffizienz für eine größere Reichweite.

In schweren Nutzfahrzeugen bietet das neue Brennstoffzellensystem eine hohe Leistung sowie eine mit Dieselmotoren vergleichbare Haltbarkeit. Diese liegt bis zu zweimal höher als bei der vorherigen Generation. Durch die kompaktere Bauweise des Systems lässt es sich zudem leichter in verschiedene Nutzfahrzeuge integrieren.

Die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um das 1,2-fache im Vergleich zur vorherigen Generation steigert die Reichweite um 20 Prozent. Dazu kommt eine erhebliche Kostenreduzierung durch Innovationen im Zelldesign und im Herstellungsprozess.