Nissan Townstar im Test: Der heimliche Star unter den Familien-Vans

Familienleben ist selten geordnet: Kinder, Freunde, Gepäck und all die kleinen Dinge des Alltags wollen untergebracht werden – der Nissan Townstar stellt sich dieser Herausforderung. Mit einer stattlichen Länge von 4,91 Metern ist er sogar größer als die direkte Konkurrenz des VW Caddy Maxi (4,85 m). Das Kofferraumvolumen fasst den Dimensionen entsprechend bis zu 2.800 Liter, sobald die zweite und dritte Reihe umgeklappt sind. Damit lassen sich Kinderwagen, Koffer und selbst das Fahrrad, das eigentlich nicht mehr reinpassen sollte, leicht unterbringen. Die Sitzkonfiguration erlaubt bis zu sieben Personen, auf der dritten Reihe sollten allerdings nur die kleinsten Familienmitglieder Platz nehmen.

Angetrieben wird der Townstar von einem 1,3-Liter-Turbobenziner mit 130 PS und Vorderradantrieb. In der Stadt und auf Landstraßen reicht die Leistung problemlos, doch auf der Autobahn oder bei voller Beladung in Form von Familie und Freunden merkt man die begrenzten Reserven des Motors. Der Verbrauch liegt im Alltag dennoch bei soliden sechs bis sieben Litern.