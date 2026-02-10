Der HR-V von Honda gehört zusammen mit dem CR-V zu Bestellern der Japaner in Europa. Eigentlich fragt man sich, warum er einem nicht öfter auf den Straßen begegnet, der HR-V von Honda. Bringt doch der Honda alles Wesensmerkmale mit, die man heutzutage an einem Auto schätzt. Hybridantrieb (noch dazu Vollhybrid), cleveres Innenraumkonzept, kompakte Außenabmessungen, sympathisches Design, das nirgends aneckt. Honda hat den HR-V im vergangenen Jahr sehr sanft überarbeitet, man muss schon ein profunder Kenner der Materie sein, um den Jahrgang '25 von den früheren Versionen zu unterscheiden: Neuer Frontstoßfänger, überarbeitetes Kühlergrilldesign, abgedunkelte Scheinwerferinnenseiten samt neuen Scheinwerfereinheiten. Auch die Heckleuchten wurden frisch gestaltet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Andrusio Der Honda HR-V kommt auf eine Länge von 4,35 m

Optisches Markenzeichen der aktuellen HR-V-Generation ist der Kühlergrill in Wagenfarbe, für Farbtupfer vorne sorgt ein dreifarbiges Emblem am Kühlergrill (für die Top-Ausstattungen). Für einen sportlicheren Auftritt sorgt die coupe-artige Linienführung mit markant abgeschrägtem Heck. Letzteres bringt aber keine Einbußen beim Platzangebot hinten. Im Gegenteil - der HR-V verfügt über das smartes Fondabteil in der Autowelt. Die Rücksitze lassen sich nicht nur umklappen, sondern die Sitzflächen kann man auch aufstellen. Das ist z.B. nützlich, wenn man hochformatiges Gepäck mitnehmen will (Honda nennt hier immer Topfpflanzen, aber es gibt sicher noch anderes, was hier gut reinpasst).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Honda Praktisch: Die hochklappbaren Sitzflächen

Vorne sitzt man ebenso bequem. Um die Fahrgäste zu verhätscheln, hat man sich eine smarte Luftleitung einfallen lassen, damit der Luftstrom nicht direkt ins Gesicht bläst. Auch das Material für die Sitze fühlt sich gut an. Der zentrale Touchscreen - mittlerweile Blickfang Nummer eins in aktuellen Autos - ist beim HR-V nicht gar so groß geraten. Neun Zoll groß ist der Schirm, erfüllt aber alles, was man sich erwartet und auch die Darstellung ist ohne Fehl und Tadel. Weiterer Pluspunkt: Das Honda Connect-System mit 9-Zoll-Schirm, Navi, DAB-Radio, Apple Car Play bzw. Android Auto ist allen Varianten serienmäßig an Bord. Zudem hat man für die wichtigen Funktionen wie Audio-Lautstärke oder Klimaanlage analoge Bedienelemente.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Andrusio Interieur: Gut bedienbar und noch viele analoge Elemente