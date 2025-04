Wie gut sich das „Compact Runabout Vehicle“ (dafür steht das Kürzel) über die Jahre gehalten hat, zeigt der Umstand, dass der Honda im vergangenen Jahr das drittbeliebteste SUV weltweit war und in den 30 Jahren hat Honda allein in Europa über eine Million CR-V verkauft.

Vollhybrid

In der aktuellen Version ist der CR-V ein richtig elegantes Auto geworden. Man kann den Honda nunmehr als Plug-in-Hybrid oder wahlweise als Vollhybrid haben. Nachdem wir den PHEV bereits im Test hatten, waren wir nun mit dem Vollhybrid e:HEV unterwegs. Die durchaus aufwendig konstruierte Hybridtechnik kennt man schon aus anderen Hondas. Die Japaner setzen auf ein Hybridsystem bestehend aus zwei E-Motoren und einem 2,0-l-Vierzylinder-Benziner, mit einer Systemleistung von 184 PS. In der neusten Generation dieses Antriebs befinden sich der elektrische Antriebsmotor und der Generator auf einer getrennten Achse (was für mehr Drehmoment sorgt). Nur bei höheren Geschwindigkeiten treibt der Verbrenner, der sonst für die Stromproduktion da ist, direkt die Räder an und neu ist nunmehr, dass Honda eine zweite, niedrigere Übersetzung für die direkte Kraftübertragung installiert hat.

Das Zusammenspiel von Verbrenner und Elektroantrieb funktioniert fein und wenn man behutsam mit dem Gaspedal umgeht, hat man oft das Gefühl, ein E-Auto zu bewegen. Der Motor springt dann an, wenn Strom fürs System erzeugt werden soll. Dass der Benziner auch oft unabhängig von der Gaspedalstellung vor sich hin brummt, wenn gerade Strom erzeugt werden soll, wirkt anfangs etwas eigen. Aber grundsätzlich arbeitet das ganze System leise und komfortabel. Verbrauch laut WLTP: 6,7 l/100 km (4WD).