Ford Ranger: Unterwegs mit Europas beliebtester Pritsche

Das Auto hat, man muss nur hinsehen, seine Bestimmung: es ist gemacht für Transporte, unwegsamen Untergrund, für die rauen Seiten des Lebens. Dass der Ford Ranger die Kategorie „Arbeitstier“ gut ausfüllt, zeigt der Blick in die Zulassungsstatistik: der Ranger ist seit zehn Jahren Europas Pick-up Nummer eins. Marktanteil: satte 43,6 Prozent. Im vergangenen Jahr lieferte Ford in Europa 60.400 Ranger aus, vier Prozent mehr als 2023. Mit 36,2 Prozent liegt Ford auch in Österreich bei den Pick-ups an der Spitze, 966 Fahrzeuge wurden 2024 neu zugelassen.

Um das Auto in seinem Metier zu testen, fahren wir aufs Land. Mit dem aktuellen Modell, Ausstattung Ranger MS RT, eine aufgemotzte, betont sportliche, tiefer gelegte Version mit 240-PS-TDI-Dieselmotor für 93.000 Euro.

Einsteigen heißt beim Ford Ranger aufsteigen: der Wagen ist 1,88 Meter hoch und zum Glück helfen die Haltegriffe an der A-Säule, um besser rein und auch wieder rauszuschwingen. Oben im Fahrersitz herrscht der totale Überblick. Platz hat hier wirklich jeder, vorne und auf den Rücksitzen, ist Raum für fünf.