Ford hat 2024 den Mustang sogar nochmals erneuert , was auch mit dem runden Geburtstag des Pony Cars, wie der Mustang auch stets genannt wurde, zu tun hatte. 1964 hatte Ford die erste Generation des Mustang präsentiert und so feiert man den 60er mit einem upgedateten Mustang, der den Prinzipien des Muscle Cars treu bleibt. Und wenn man den Berichten glauben kann, so hat Ford vor, den meistverkauften Sportwagen der Welt (nach eigener Definition) noch länger im Programm zu behalten.

Erster Eindruck von der Optik: Man sieht das Auto und assoziiert sofort Mustang mit dem Ding. Kantiges Design, nüsternartige Luftöffnungen an der Front und markante Hüftknochen lassen den Amerikaner rundum geschärft dastehen. Auf allzu ausladendes Flügelwerk hat man dankenswerterweise verzichtet. Der von uns getestete Dark Horse, der in einigen Details noch etwas schärfer gemacht wurde, hat einen Heckspoiler – aber der fällt eher dezent aus.

Innen zeigt sich ein interessanter Mix aus analog und digital. Hier treffen ein klassischer Handbremshebel (das ist kein Fehler) und der aufragende Automatikwählhebel (wo andere nur mehr Tasten für die Fahrstufen haben) auf eine zeitgemäße, digitale Bildschirmlandschaft. An der Ablesbarkeit der Bildschirme gibt es nichts auszusetzen. Das dicke Lenkrad liegt gut in der Hand und die Sitze liefern ausreichend Seitenhalt. Was weniger gefällt, ist die Menge an Hartplastik in einem Auto dieser Preisklasse (dazu später mehr).