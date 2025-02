120

Der 1er ist der kompakte Vertreter in der BMW-Familie, daran ändert auch nichts, dass der 1er geringfügig gewachsen ist (plus 42 mm). Wir fahren den 1er als 120 – ja, Kenner der Marke werden einwerfen, dass da korrekterweise ein i drangehört. Jetzt nicht mehr. Die Diesel bekommen noch ihr d, für die Benziner reicht künftig die Zahl. 120 heißt 1,5-l-Motor mit 3 Zylindern und Mild Hybrid Unterstützung. Dass hier ein Dreizylinder arbeitet, ist freilich nicht zu überhören, aber die Geräuschdämmung ist gut und wenn man will, kann man den Klang als kernig durchgehen lassen. An der Kraftentfaltung gibt es jedenfalls nichts auszusetzen. 170 PS leistet das Aggregat in Summe. Wichtiger als die zusätzlichen kW durch den kleinen E-Motor ist aber die Wirkweise des Mild-Hybrid Systems beim Start-Stopp, das so ganz sanft abläuft. Geschaltet wird mittels 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und das passt fein zum Charakter des BMW – der nach Art des Hauses ein wenig auf der sportlichen Seite bleibt. Das Fahrwerk ist eher straff und die Lenkung arbeitet exakt. Will man das Lenkrad beheizen, kostet das extra.