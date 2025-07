Rekordaufträge für Steyr Motors: Was und wer steckt hinter dem Konzern?

Der oberösterreichische Motorenbauer Steyr Motors hat einen Großauftrag vom niederländischen Fahrzeughersteller Defenture erhalten. Beliefert wird das taktische Militärfahrzeug „GRF“ („Groundforce“), das derzeit in mehreren NATO-Mitgliedsstaaten eingeführt wird. Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Staaten ihre Verteidigungsetats erhöhen und verstärkt in einsatzbereite Fahrzeugtechnologien investieren.

Was macht Steyr Motors?

Steyr Motors liefert Hochleistungsmotoren für militärische Land- und Wasserfahrzeuge, die nicht nur beim österreichischen Bundesheer, sondern auch in Ländern wie Deutschland, Polen, Kroatien und den Niederlanden zum Einsatz kommen. Der Auftrag sorgt für Rückenwind – sowohl im operativen Geschäft als auch an der Börse: Die Aktie des 2024 börsennotierten Unternehmens legte am Dienstag erneut zu. CEO Julian Cassutti sprach von einem „weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Partnerschaft mit Defenture“.