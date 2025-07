Milliarden-Investment: Warum Volkswagen immer noch auf Rivian setzt

Der Volkswagen -Konzern investiert erneut eine Milliarde US-Dollar in den US-amerikanischen Elektroautohersteller Rivian und bekräftigt damit seine Strategie, technologisch in der E-Mobilität aufzuholen. Das frische Kapital ist Teil einer bis zu 5,8 Milliarden Dollar schweren Kooperation, die auf eine engere Zusammenarbeit bei Software, Fahrzeugarchitektur und Elektroniksystemen abzielt.

Im Zentrum der Allianz steht ein gemeinsames Technologiezentrum, in dem Ingenieurteams beider Unternehmen künftig an einer neuen Generation digital vernetzter Fahrzeugsysteme arbeiten sollen. Volkswagen erhofft sich dadurch vor allem Fortschritte bei seiner Softwareentwicklung – ein Bereich, in dem der Konzern durch wiederholte Verzögerungen und Probleme mit der eigenen Softwaretochter Cariad unter Druck geraten war.